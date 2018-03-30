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Ekonomi

KAP: Anadolu Efes Rusya ve Ukrayna operasyonlarını tek yönetim altında topladı

İstanbul, 30 Mart (DHA) - Anadolu Efes, Rusya'daki operasyonları ile Anheuser Busch InBev'in Rusya ve Ukrayna'da bulunan operasyonlarının tek bir yönetim altında toplanmasına yönelik süreci tamamladı

30 Mart 2018 11:47

İstanbul, 30 Mart (DHA) - Anadolu Efes, Rusya\'daki operasyonları ile Anheuser Busch InBev\'in Rusya ve Ukrayna\'da bulunan operasyonlarının tek bir yönetim altında toplanmasına yönelik süreci tamamladı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre; Anadolu Efes ve AB InBev\'in her biri, bağlı ortaklıkları olan Efes Breweries International N.V. ve Western European Holding B.V. üzerinden AB InBev Efes şirketinde yüzde 50 oranında paya sahip olacaklar.
Açıklamada şöyle denildi:
\"AB Inbev Efes, Anadolu Efes\'in finansal sonuçlarına tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilecektir.
\"Dolayısıyla, AB InBev bu operasyonları konsolide etmeyi durduracak ve AB InBev Efes yatırımını özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirecektir.
\"AB Inbev Efes\'in, AB InBev ve Anadolu Efes\'in önde gelen uluslararası ve yerel markalarını içerecek şekilde zenginleşen marka portföylerinden güç kazanacağı beklenmektedir.\"

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