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Ekonomi

KAP: Altınyağ yüzde 75 bedelli sermaye artırıyor

İstanbul, 7 Mart (DHA) – Altınyağ tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin yüzde 75’lik bir Bedelli Sermaye Artırımına iştirak etme kararını duyurdu

07 Mart 2018 14:15

İstanbul, 7 Mart (DHA) – Altınyağ tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin yüzde 75’lik bir Bedelli Sermaye Artırımına iştirak etme kararını duyurdu.
Altınyağ tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi.
“Şirketimiz Yönetim Kurulu Altınyağ Kombinaları A.Ş\' nin 23.11.2017 tarihli %75 oranındaki Bedelli Sermaye Artırımına iştirak etmeye karar vermiş olup, işlem 06.03.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Paylarımızın nominal tutarı 9.275.000 TL olmuştur.”

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