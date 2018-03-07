KAP: Aksu Enerji, yönetim kurulu üye adaylarını duyurdu

İstanbul, 7 Mart (DHA) – Aksu Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin yönetim kurulu değişikliği duyuruldu.

Aksu Enerji tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,

“Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atilla Süldür\'ün 05.03.2018 tarihli İstifa dilekçesine istinaden,

Yönetim Kurulumuz 06.03.2018 tarihinde toplanarak;

1- Yönetim Kurulu Başkanımız İ.Atilla SÜLDÜR\'ün 03.03.2018 tarih ve 2018/077/MUH/039 evrak kayıt nolu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim kurulu Üyeliğin den 05.03.2018 tarihi itibari ile istifasının kabul edilmesine ve imza yetkisinin iptaline,

2- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ilk Genel Kurulda onaya sunulmak üzere \"SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) 4.3.2 nolu maddesine de uygun olarak şirket Genel Müdürü Mustafa TUTAR\'ın atanmasına,

Yukarda ki kararların Ticaret Sicil Müdürlüğünde tesciline ve ilgili birimlere gerekli bildirimlerin yapılmasına,

Oy Birliği ile Karar Verilmiştir.

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.”