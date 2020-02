KAP - THY ile DO&CO İkram Hizmetleri işbirliği 15 yıl uzatıldı

Gökhan Artan / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Türk Hava Yolları\'nın DO & CO ile ortak kurululuşu THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş işbirliğinin 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlandığı duyuruldu.

Türk Hava Yolları\'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut işbirliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır.\"

Türk Hava Yolları ile DO & CO\'nun yüzde 50-50 ortaklı Turkish DO & CO adlı şirketi bulunuyor. İstanbul’da Eylül 2006’da kurulan şirket, 1 Ocak 2007’de operasyona başladı.

Turkish DO&CO, başta THY olmak üzere yurt içi ve yurt dışı merkezli hava yolu şirketlerine uçak içi ikram hizmeti veriyor. Şirkette 30 Haziran itibarıyla çalışan personel sayısı ise 5 bin 84 kişiyi buluyor.

THY ile DO & CO, İstanbul Yeni Havalimanı da dahil olmak üzere, ikram hizmeti için yeniden anlaşmıştı.