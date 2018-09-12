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Ekonomi

KAP - THY: Arnavutluk'ta ortak girişim şirketi kuruluyor

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Türk Hava Yolları, Arnavutluk Cumhuriyeti merkezli, toplam sermayesi 30 milyon dolara tekabül edecek bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına karar verildiğini duyurdu

12 Eylül 2018 20:40

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Türk Hava Yolları, Arnavutluk Cumhuriyeti merkezli, toplam sermayesi 30 milyon dolara tekabül edecek bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları\'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, yolcu ve kargo taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermek üzere, Ortaklığımızın yüzde 49, MDN Investment SHPK firmasının yüzde 41 ve Arnavutluk Hükümetini temsilen Arnavutluk hava sahası ve trafiğini yöneten Albcontrol firmasının yüzde 10 oranında hisseye sahip olacağı, Arnavutluk Cumhuriyeti merkezli, toplam sermayesi 30 milyon dolara tekabül edecek tutara kadar bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına karar verilmiştir.\"
Bu arada Türk Hava Yolları, pazar koşullarına bağlı olarak, Zambiya\'nın başkenti Lusaka\'ya da tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini KAP\'a bildirdi.

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