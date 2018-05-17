KAP - Hürriyet Gazetecilik ve Doğan Gazetecilik yönetim kurullarına atama yapıldı

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Hürriyet Gazetecilik ve Doğan Gazetecilik, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na yaptıkları açıklamalarda, yönetim kurullarından istifalar olduğu, yerlerine atama yapıldığı belirtildi.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık\'tan KAP\'a dün gece yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Sabancı\'nın Yönetim Kurulu Üyeliği\'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Vuslat Sabancı\'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı\'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Mehmet Soysal\'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Béatrice de Clermont Tonnerre\'in Yönetim Kurulu Üyeliği\'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Béatrice de Clermont Tonnerre\'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı\'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Uğur Nabi Yalçın\'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Kai Georg Diekmann\'ın Yönetim Kurulu Üyeliği\'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Kai Georg Diekmann\'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı\'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Oktay Demir\'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, karar vermiştir.\"

Doğan Gazetecilik\'ten KAP\'a dün gece yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutlu \'nun Yönetim Kurulu Üyeliği\'nden istifa etmiş olduğu görülerek,

Zafer Mutlu \'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı\'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Mehmet Soysal\'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, karar vermiştir.\"

