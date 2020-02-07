'Kaotik' Demokrat Parti Iowa ön seçiminde sonuçlar açıkladı: Buttigieg ve Sanders başa baş sonuçlar aldı

T24 Dış haberler

Iowa'da Demokrat Parti'ye kayıtlı seçmenlerin oy verme merkezlerine gitmesinden üç gün sonra karışıklıklarla dolu sayım süreci sonuçlandı ve tam sonuçlar açıklandı.

Iowa eyaletinde yapılan ön seçim alışılmışın dışında bir yarışa sebep oldu ve eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ile Senatör Bernie Sanders başa baş sonuçlar aldı. Eyalette daha çok oyu alan isim Sanders olsa da, yarışın kazananını bölgelerin nüfus yoğunluğuna göre atanan delegeler belirlediği için Buttigieg Iowa ön seçimlerinde küsüratla birinci oldu.

Delege sistemi Delegeler, geleneksel olarak bulundukları bölgede alınan oylara göre dağıtılıyor. ABD seçimlerinde sıklıkla kullanılan bu sistem, seçimlerde nüfusun yoğunlukta olduğu şehir bölgelerinin yanı sıra daha küçük bölgelerin de söz hakkı olması için uygulanıyor. ABD başkanlık seçimlerinde de benzer bir sistem uygulanıyor ve başkanı direkt olarak seçmenin oyları değil, eyaletlerindeki oy bölünmesine göre rey veren 'Electoral College' delegeleri belirliyor. Bu sebeple 2016'daki başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton daha çok oy alsa da, Cumhuriyetçi Donald Trump başkan olmuştu.

Demokrat Parti tarafından açıklanan final sonuçlarına göre Buttigieg eyalet delegelerinin yüzde 26.2'sini, Sanders ise 26.1'ini aldı. Senatör Elizabeth Warren da yüzde 18 ile üçüncü oldu. İlk rauntta en hayal kırıklığı yaratan sonucu yüzde 15.8'de kalan eski başkan yardımcı Biden aldı. Uzun süre ön seçimin favorisi olarak görülen Biden'ı son anketlerde Sanders yakalamaya başlamıştı.

Demokrat Parti'nin yönetim organı Demokratik Ulusal Komite'nin başındaki Tom Perez dün yaptığı açıklamalarla kaos dolu oy sayım sürecine tepki göstererek tekrar sayım yapılmasını istemişti. Perez daha sonra geri adım atarak "sadece bir seçim kampı talep ederse" bu yola gidileceğini açıkladı.

Eyalet delegesi sonuçlarında yüzde 0.1 ile geride kalan Sanders, oyların tekrar sayılmasını istemeyeceğinin sinyalini vererek, "Bence Iowa'ya doyduk, artık New Hampshire'a yönelmeliyiz" dedi.

Kasım ayında Donald Trump ile yarışacak başkan adayını belirleyecek Demokrat ön seçimlerinin ikinci ayağı New Hampshire'da yapılacak. Güvenilir olarak nitelendirilen anketlerin ortalamasını alan FiveThiryEight, Sanders'ın eyalette ciddi bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor. Son anketlere göre eyalette yarış bir kez daha Sanders ve Buttigieg arasında geçecek. Biden, bir kez daha kampanya hedeflerinin altında oy almaya hazırlanıyor.

Pazartesi günü yapılan Iowa ön seçiminde oyların merkeze bildirilmesi için kullanılan telefon aplikasyonundaki teknik problemler çıkmasının ardından süreç kaosa dönüştü. Sanders ve Buttigieg oylar açıklanmadan zafer ilan etti. Oylar 3 gün boyunca parça parça olarak açıklandı. Birçok uzman, yaşanan kargaşanın Sanders ile Demokrat Parti genel merkezinin arasının daha da açılmasına sebep olabileceğini düşünüyor.