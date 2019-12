Kaoslar bitsin

Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, Atatürk Havalimanı’nda verdiği yeni yıl mesajında çağdaş ve barış dolu bir Türkiye’de insanların birbirlerini daha çok sevmesi gerektiğini söyledi.



New York’tan saat 10.00’da İstanbul’a gelen Ajda Pekkan verdiği yeni yıl mesajında şunları söyledi:



“Herkese mutluluklar diliyorum. Yeni yıl da inşallah çağdaş bir Türkiye, barış dolu bir ülkemiz olsun istiyorum. Bu kaoslar, kargaşalıklar bitsin. İnsanlar eskiden birbirlerini çok seviyorlardı. Yine öyle olsun istiyorum. Bizler birbirimiz seviyoruz ama bizler çok azınlık oluyoruz. Çoğunluk olsun istiyoruz.”



ABD’deki konserin çok başarılı geçtiğini söyleyen Ajda Pekkan, “Amerika’daki konserde her şey çok güzeldi. Orada çok güzel reaksiyonlarla karşılaştım. Sonuçta bir konserdi ama çok hoşuma gitti. Gurur duydum. Onur duydum. Çok mutlu oldum. 1800 kişi karşımda ki bu bir rekordu benim için. Konserin verildiği yer mekan olarak çok güzeldi. Tarihi bir kimliği vardı. Başarıyla sonuçlandı” dedi.





Didik didik arandık



Ajda Pekkan yeni yılda güzel pdojeleri olduğunu da belirterek “2010 yılı için bir sürü şarkılar albümler yok. Artık zaman zaman 8 şarkılı ,4 remiksli .bazen bir tek şarkılı ama hiç aralık vermeden sürekli söylenen şarkılar olacak.Yazın güzel projelerle beraber olacağız” diye konuştu. Delta Havayolları olayından sonra Amerika’da havalimanların da güvenliğin çok arttığı söyleyen Ajda Pekkan, “Ayakkabılar çıkartılıyor. Metal olan her şey çıkartılıyor. Didik didik arandık. Obama’nın özel talimatı olmuş galiba. Yine paranoya başladı. Onlar da bizim güvencemiz için yapıyorlar. Sinirlenmemek lazım” dedi.



New York Times gazetesinin kendisini "Türk Pop Divası" olarak nitelendirdiğini ve konsere geniş yer ayırdığını söyleyen Ajda Pekkan bunu çok güzel bulduğunu söyledi. Ajda Pekkan, “New York Times’de çıkan yazı çok güzeldi. İyi kötü birbirimizin hayatını biliyoruz. Bu kronolojik de olsa. Uzaktan, yüzeysel de olsa. Ama orada bu kadar kısa zamanda adamın gelip bu incelemeyi yapması, beni gözlemlemesi şarkılarımı bu kadar güzel anlatması çok hoştu. Buradaki basındaki arkadaşlarım da dostlarım da istedikleri gibi değerlendirebilirler. Ama bir tane Ajda Pekkan var ki Ajda Pekkan da hiçbir zaman saçıyla, elbisesiyle değil, gerçekten sesiyle, emeğiyle var oldu. O yüzden böyle değerlendirilirse çok memnun olacağım. Çünkü ben de gereken özeni gösteriyorum” dedi.