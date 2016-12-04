Kaos GL & TPD LGBT Ruh Sağlığı Atölyeleri başlıyor

Kaos GL Derneği ve TPD (Türk Psikologlar Derneği) ortaklığında gerçekleşen LGBT Ruh Sağlığı Atölyeleri 2017 yılında devam edecek.
TPD LGBTİ Birimi ve Kaos GL Derneği işbirliği ile ruh sağlığı alanında çalışanlara yönelik, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili başvurularda verebilecekleri hizmet konusundaki çalışma beş ay süresince, ayda bir gün gerçekleşecek.
Prof. Dr. Aksu Bora, Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Uzm. Psk. Mahperi Uluyol ve Psk. Sinan Tetik’in katılımıyla 25Aralık’ta başlayacak LGBT ruh sağlığı atölyelerine son başvuru tarihi 20 Aralık. Kayıt için bilgi@psikolog.org.tr adresine niyet mektubu ve özgeçmiş yollanması gerekiyor.
Programa kimler katılabilir?
Psikologlar, psikoloji bölümü öğrencileri, psikiyatri uzmanları, psikiyatri asistanları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencileri, sosyal hizmet uzmanları, Sosyal Hizmet bölümü öğrencileri.
Atölyelerde neler konuşulacak?
25 Aralık Pazar
Toplumsal cinsiyet, Prof. Dr. Aksu Bora
Sağlık, psikiyatri ve tıbbın ideolojisi, Prof. Dr. Selçuk Candansayar
Cinsellik ve cinsel kimlikle ilgili temel kavramlar, Uzm. Psk. Mahperi Uluyol
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili önyargı ve stereotipler, Psk. Sinan Tetik
29 Ocak Pazar
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili önyargı ve stereotipler, Psk. Sinan Tetik
Cinsel yönelim kimliği gelişim süreci, Yrd. Doç . Dr. Koray Başar
Trans kimlik gelişimi ve geçiş süreci, Yrd. Doç . Dr. Koray Başar
26 Şubat Pazar
Ayrımcılık ve damgalanma-Homofobi ve transfobi, Prof. Dr. Melek Göregenli
LGBT Hareketi Tarihi, Umut Güner
LGBT Ailelerinin Kabul Süreci ve Aile ile Çalışma, Psk. Sinan Tetik
Annenin kişisel deneyimi, kabul süreci
Toplumsal cinsiyet rollerine uymayan çocuklar, Berna Savcı
Toplumsal cinsiyet rollerine uymayan çocuklarla çalışmak, Dr. Psk. Zeynep Tüzün
26 Mart Pazar
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, korunma ve baş etme, Yasin Erkaymaz
LGBT nin Kişisel Deneyimi, açılma süreci
LGBT lerle Sosyal Hizmet Alanında Karşılaşmalar, Sosyal Hizmet Uzmanları Gizem Yıldırım Ve Tarık Şimşek
LGBT bireylerle psikoterapi ilkeleri, Uzm. Psk. Mahperi Uluyol
Travma ve şiddet, Uzm. Dr. Özge Yenier
30 Nisan Pazar
Vaka Çalışması
Kontenjan: 20 Kişi
Eğitim ücreti: Tüm Gün Katılım Öğrenci: 80 TL – Çalışan: 100 TL
(Programın Tamamına Katılım Öğrenci:400 TL – Çalışan: 500 TL)
Son başvuru tarihi: 20 Aralık Salı
(22 Aralık’ta katılımcılara bildirim yapılacak)
Toplam eğitim süresi: Toplam 5 Ay, 5 Gün
(Atölye oturumları ayda bir pazar günü 10.00-18.00 arasında gerçekleşecek)
Kayıt için: bilgi@psikolog.org.tr adresine niyet mektubu ve özgeçmiş yollanması gerekmektedir.