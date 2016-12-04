Kaos GL & TPD LGBT Ruh Sağlığı Atölyeleri başlıyor

Kaos GL Derneği ve TPD (Türk Psikologlar Derneği) ortaklığında gerçekleşen LGBT Ruh Sağlığı Atölyeleri 2017 yılında devam edecek.

TPD LGBTİ Birimi ve Kaos GL Derneği işbirliği ile ruh sağlığı alanında çalışanlara yönelik, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili başvurularda verebilecekleri hizmet konusundaki çalışma beş ay süresince, ayda bir gün gerçekleşecek.

Prof. Dr. Aksu Bora, Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Uzm. Psk. Mahperi Uluyol ve Psk. Sinan Tetik’in katılımıyla 25Aralık’ta başlayacak LGBT ruh sağlığı atölyelerine son başvuru tarihi 20 Aralık. Kayıt için bilgi@psikolog.org.tr adresine niyet mektubu ve özgeçmiş yollanması gerekiyor.

Programa kimler katılabilir?

Psikologlar, psikoloji bölümü öğrencileri, psikiyatri uzmanları, psikiyatri asistanları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencileri, sosyal hizmet uzmanları, Sosyal Hizmet bölümü öğrencileri.

Atölyelerde neler konuşulacak?

25 Aralık Pazar

Toplumsal cinsiyet, Prof. Dr. Aksu Bora

Sağlık, psikiyatri ve tıbbın ideolojisi, Prof. Dr. Selçuk Candansayar

Cinsellik ve cinsel kimlikle ilgili temel kavramlar, Uzm. Psk. Mahperi Uluyol

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili önyargı ve stereotipler, Psk. Sinan Tetik

29 Ocak Pazar

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili önyargı ve stereotipler, Psk. Sinan Tetik

Cinsel yönelim kimliği gelişim süreci, Yrd. Doç . Dr. Koray Başar

Trans kimlik gelişimi ve geçiş süreci, Yrd. Doç . Dr. Koray Başar

26 Şubat Pazar

Ayrımcılık ve damgalanma-Homofobi ve transfobi, Prof. Dr. Melek Göregenli

LGBT Hareketi Tarihi, Umut Güner

LGBT Ailelerinin Kabul Süreci ve Aile ile Çalışma, Psk. Sinan Tetik

Annenin kişisel deneyimi, kabul süreci

Toplumsal cinsiyet rollerine uymayan çocuklar, Berna Savcı

Toplumsal cinsiyet rollerine uymayan çocuklarla çalışmak, Dr. Psk. Zeynep Tüzün

26 Mart Pazar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, korunma ve baş etme, Yasin Erkaymaz

LGBT nin Kişisel Deneyimi, açılma süreci

LGBT lerle Sosyal Hizmet Alanında Karşılaşmalar, Sosyal Hizmet Uzmanları Gizem Yıldırım Ve Tarık Şimşek

LGBT bireylerle psikoterapi ilkeleri, Uzm. Psk. Mahperi Uluyol

Travma ve şiddet, Uzm. Dr. Özge Yenier

30 Nisan Pazar

Vaka Çalışması

Kontenjan: 20 Kişi

Eğitim ücreti: Tüm Gün Katılım Öğrenci: 80 TL – Çalışan: 100 TL

(Programın Tamamına Katılım Öğrenci:400 TL – Çalışan: 500 TL)

Son başvuru tarihi: 20 Aralık Salı

(22 Aralık’ta katılımcılara bildirim yapılacak)

Toplam eğitim süresi: Toplam 5 Ay, 5 Gün

(Atölye oturumları ayda bir pazar günü 10.00-18.00 arasında gerçekleşecek)

Kayıt için: bilgi@psikolog.org.tr adresine niyet mektubu ve özgeçmiş yollanması gerekmektedir.