Kaos GL: LGBTİ aktivisti Ali Erol derhal serbest bırakılsın

Kaos GL kurucularından LGBTİ aktivisti Ali Erol, bugün (2 Ocak 2018) Ankara'da Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yayınladığı bildiriye destek verenlere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Kaos GL tarafından yapılan açıklamada, "Kurucularımızdan LGBTİ aktivisti Ali Erol'un derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz!" dendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TTB'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yayınladığı bildiriye destek veren sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Bugün Ankara merkezli düzenlenen operasyonla 13 kişi gözaltına alındı.

TIKALYIN- TTB operasyonu sürüyor: Destek veren 13 kişi gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında Kaos GL kurucularından LGBTİ aktivisti Ali Erol da yer alıyor. Ankara'daki süresiz LGBTİ etkinliği yasaklarını hatırlatan Kaos GL, "Bu hem ifade özgürlüğüne hem LGBTİ haklarına dönük bir müdahaledir" dedi.

Erol’un avukatlarına gösterilen arama ve gözaltı kararında, Erol’un Twitter hesabının URL adresinin yer aldığı belirtildi.

Kaos GL’den yapılan açıklamada şöyle dendi:

“LGBTİ hareketinin önde gelen isimlerinden olan Erol'un gözaltına alınması Türkiye'de ifade özgürlüğünün geldiği noktayı bir kez daha gösterdi. Yine, Ankara'da Kasım 2017'de valiliğin getirdiği ‘süresiz LGBTİ etkinlik yasağının’ ardından Ali Erol'un gözaltına alınması LGBTİ haklarına dönük engelleme ve baskıların arttığını bir kez daha ortaya koydu. İfade özgürlüğü temel bir haktır. LGBTİ hakları insan haklarıdır. Kurucularımızdan LGBTİ aktivisti Ali Erol'un derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz!” denildi.

Bianet'den Çiçek Tahaoğlu'nun haberine göre Kaos GL Medya ve İletişim Koordinatörü Yıldız Tar, Erol’un bir an önce serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek şöyle dedi:

“Bu gözaltı kararına dair bu kadar az bilgimizin olması ve Kaos GL kurucusu ve LGBTİ hareketinin önde gelenlerinden birinin gözaltı nedenini bilmememiz hukuk dışı ve endişe verici.

“Hatırlarsanız, Kasım ayında Ankara Valiliği LGBTİ etkinliklerini süresiz yasaklamıştı. Bu gözaltı hem ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik bir müdahaledir hem de LGBTİ haklarına yönelik ciddi bir müdahaledir. Umuyoruz ki bu hatadan bir önce geri dönülecek.”