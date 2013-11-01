Kaos GL, 9-14 Aralık tarihlerinde 'Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum' düzenleyecek

Kaos GL Derneği, İnsan Hakları Haftasında düzenlediği Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’un ikincisini, 9-14 Aralık tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirecek.

Kaos GL, sempozyum ile LGBT’lerin maruz kaldıkları ayrımcı tutum ve uygulamaları görünür kılmak, söz konusu ayrımcı uygulamalara karşı insan hakları mücadelesini ve dayanışmayı güçlendirmek istediğini belirtti. Kaos GL, ayrımcılık tür ve ideolojilerinin birbirinden beslendiğine dikkat çekiyor ve birlikte özgürleşmek için ortak mücadele edilmesi gerektiğini savunuyor.

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum'da bu yıl “Eğitimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı” teması öne çıkacak.

Akademik Forum Çağrısı

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum kapsamında bu yıl 11-12 Aralık günlerinde, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde “Akademik Forum” yapılacak.

Akademik Forum için çağrı yapan Kaos GL Derneği, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) alanlarında çalışan öğretim üyeleri, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden bildiri bekliyor.

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum kapsamında, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde 11-12 Aralık günlerinde yapılacak Akademik Forum’a katılmak isteyenlerden 18 Kasım Pazartesi tarihine kadar bilgi@kaosgldernegi.org adresine bildirilerini göndermeleri bekleniyor.