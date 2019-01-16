Kanyonda kaybolan Türkmen gencinden acı haber geldi (2)

KAYIP OLARAK ARANAN GENCİN CESEDİ BULUNDU

Samsun\'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu\'na kamp yapmak için giden ve kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev\'in cansız bedeni bulundu. Türkmen gencin cesedi, arama ve kurtarma çalışması yürüten jandarma ile AFAD ekipleri kanyonda dik bir yamaçta bulundu. Ancak zorlu arazi şartları nedeniyle ekipler cesedin bulunduğu derden indirilemedi. Gencin cenazesinin bulunduğu yerden alınması için yarın yeniden bir çalışma yapılacağı belirtildi.

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