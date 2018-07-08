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Kanyonda kaybolan tur rehberinin cesedi, 8 gün sonra bulundu

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 8 gün önce girdiği suda kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut'un (26) cesedi bulundu

08 Temmuz 2018 19:00

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu\'nda 8 gün önce girdiği suda kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut\'un (26) cesedi bulundu. 
Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde rehberlik yapan Selçuk Korkut, 1 Temmuz\'da Altınkaya Baraj Gölü\'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu\'nda tekne gezisi sırasında serinlemek için suya girdi. Teknede kıyafetlerini bulan arkadaşı, Korkut\'a ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suyun derinliğinin yer yer 100 metreyi bulması nedeniyle Ankara\'dan Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ekipleri, İstanbul\'dan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı Kurtarma Grup Komutanlığı dalgıç ekipleri çağırıldı. Ankara\'dan gelen ekip sonra cihazıyla, İstanbul\'dan gelen ekip ise ROV (Remote Operated Vehicle) Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı ile arama yaptı. Ancak tüm arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. 
Bugün sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmalarına yeniden başlayan ekipler, 25 metre derinlikte Selçuk Korkut\'un cesedine ulaştı. 
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Korkut\'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. 

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