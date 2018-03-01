Kanyon Cam Oda'da açılan D&R'da kasasız alışveriş deneyimi

İSTANBUL, (DHA) - D&R, BKM Express ile birlikte en yeni ödeme deneyimini müşterilerine sunacağını duyurdu. 2 - 31 Mart tarihleri arasında Kanyon Cam Oda’da açılacak olan D&R Mağazası’nda ziyaretçiler, BKM Express ile Türkiye\'de ilk defa kasasız alışveriş deneyimini yaşayacaklar.

Cep telefonlarında BKM Express uygulaması bulunan kullanıcılar, seçtikleri ürünün barkodunu KPay POS cihazına okutacaklar. POS cihazı ekranında oluşan QR kodunu ise BKM Express uygulaması ile okutarak ödemelerini kolay bir şekilde tamamlayabilecekler. Alışveriş deneyimi tamamen dijitalleşirken kasa sırası da tarihe karışacak.

\"D&R YENİLİKLERİN ADRESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR\"

D&R Genel Müdürü Cem Eriç, \"Bugüne kadar ilkleri gerçekleştiren bir marka olarak, dijital dönüşümde de öncü olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ortak proje Türkiye\'de bir ilk olmanın yanı sıra dünya çapında büyük bir yenilik, hatta geleceğin alışveriş deneyiminin küçük bir ön gösterimi. Kasa kuyruğu beklemeden hızlı, kolay, keyifli, güvenli ve yenilikçi bir alışveriş deneyimini ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz\" dedi.

D&R\'ın 21\'inci yılında yeni nesil mağazacılık teknolojilerinde de inovasyon projeleriyle adından söz ettireceğini vurgulayan Eriç, \"Müşterilerimiz dijital dünyanın yeniliklerini D&R Mağazaları’ndan takip edebilecekler. D&R, her zaman teknolojik yeniliklerin de ayrıcalıklı alışveriş deneyiminin de adresi olacak\" diye konuştu.

“GLOBAL MARKALARIN İLHAM ALACAĞI ÇÖZÜMLER TASARLAMAYI AMAÇLIYORUZ”

Yeni projeleri ile ilgili değerlendirmede bulunan BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu da, global markaların ilham alacağı çözümler tasarladıklarını söyledi. Yazıcıoğlu, \"Yeni nesil ödeme deneyimi BKM Express, D&R ve Kanyon işbirliğindeki Cam Oda projesiyle hayata geçmiş olacak. Mağaza içi mobil ödeme teknolojisini BKM Express kullanıcılarıyla buluşturacağımız projelerimiz devam edecek\" dedi.

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