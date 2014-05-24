Kanye West'ten Kim Kardashian'a düğün sürprizi

Kim Kardashian, rapçi Kanye West ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Düğün öncesi Kanye West, Kim Kardashian’a özel bir sürpriz yaptı. 36 yaşındaki rapçi, dün akşam Fransa'da kaldıkları Versay Sarayı'na ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'i getirerek, Kardashian için özel bir konser vermesini sağladı.

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, daha önce Twitter'da ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'in 'Young and Beatiful' şarkısının hiç aklından çıkmadığını belirten Kardashian'ın, bu jest karşısında oldukça duygulandığı konuşuluyor. Çift, Lana Del Rey'i odalarında aileleriyle birlikte dinledi. Lana Del Rey de bu özel konser için yaptığı provanın fotoğraflarını Twitter'dan takipçileriyle paylaştı.