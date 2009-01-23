Kanye West'den yeni tasarım: Kırmızı ayakkabı

Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West ayakkabı tasarımlarına bir yenisi daha eklendi.



Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West'in ünlü marka Louis Vuitton için ayakkabı tasarlıyor. Önce beyaz tasarımıyla karşımıza çıkan West, şimdi kırmızı ve iddialı bir ayakkabıyla karşımızda. Yeni ayakkabısını LV'nin kreatif direktörü Marc Jacobs’la beraner Paris Moda Haftası'nda modaseverlere tanıtıttı. Tasarımlar Haziran 2009'da satışa çıkacak.



Ayrıca Marc Jacobs’un kendi tasarımlarını tanıttığı defilenin sonunda etekle çıkması izleyenleri şaşırtmıştı. O günden sonra etek giymeyi sevmiş olacak ki bu sefer de pembe-siyah opak çoraplarla beraber giydiği eteğiyle Paris’teydi.

