Kanye West, Uganda Başkanına 'Yeezy' hediye etti

Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Kim Kardashian, Uganda gezisinde ülkenin Başkanı Yoweri Museveni'yi ziyaret etti. West ülkenin başkanına Adidas'ın ürettiği ve West'in kendi tasarladığı 'Yeezy' model ayakkabılardan hediye etti ve ayakkabıyı eşi ile birlikte başkan için imzaladı.

West'in Museveni'yi ziyaret ederken şapka ve bol kıyafetler giymesi de dikkat çekti.

Sosyal medyada birçok kişi West'in kıyafetlerini ciddiyetsiz olarak yorumladı.

Uganda başkanı ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda West ve Kardashian'a Uganda'ya özgü isimler verdiğini açıkladı.

Uganda başkanı Museveni daha önce bir muhalefet üyesine işkence yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Kanye, daha önce yeni albümünü kaydetmek için Afrika kıtasına seyahat edeceğini açıklamıştı.