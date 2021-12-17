Kanye West: Sahip olduğum tüm evleri kiliseye çevireceğim; bir yıl içinde evsiz kalacağım

Kanye West, sahip olduğu tüm evleri kiliseye çevireceğini belirterek, "Bir yıl içinde evsiz kalacağım" dedi.

Kanye West, neden "bir yıl içinde evsiz kalmayı" beklediğini açıkladı. Yakın zamanda adını Ye olarak değiştiren rapçi, yeni röportajında "kapitalist düzenin" toplumu öldürdüğüne inandığını kaydederek, "Bunu değiştirmenin zamanı geldi" diye konuştu.

Evsizlikle mücadeleye destek veriyor

Independent Türkçe'nin haberine göre yakın zamanda rapçinin Los Angeles'taki evsizlikle mücadeleye destek vermeyi planladığı, bunun için kendi şirketlerini kullanarak ihtiyacı olanlara eğitim ve barınma sağlanmasına katkı vereceği bildirilmişti.

Geçen hafta sanatçı arkadaşı Drake'le birlikte verdiği yardım konseri sırasında West, eşi Kim Kardashian'la barışma arzusunu tekrarlamıştı. Fakat West'in aleni teklifine rağmen Kardashian, rapçiden boşanma arzusunu yineledi.

West'in en son albümü Donda, önceki aylarda piyasaya sürülmüştü.