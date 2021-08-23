Kanye West, Pusha-T şarkısında kendisini hedef alan Drake'in açık adresini paylaştı

T24 Dış Haberler

Rapçiler Drake ve Kanye West arasındaki atışma büyümeye devam ediyor.

Drake'in Pusha T imzalı bir şarkıda kendisini hedef almasına tepki gösteren West, bu sefer de Drake'in Kanada'nın Toronto kentindeki evinin açık adresini paylaştı.

West'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf da açık adresin yanı sıra Kanadalı rapçinin evindeki basketbol kortunda çektiği bir fotoğraf görülüyor. West, daha sonra bu paylaşımı sildi.

West geçen günlerde de Pusha-T'yi bir grup konuşmasına ekleyip, "Ben bunun için yaşıyorum. Ömrüm sizin gibi inek gibi gözüken .....lerin bana bulaşmasıyla geçti. Asla toparlanamayacaksınız. Söz veriyorum" mesajı atmıştı. West, bu mesajın fotoğrafını da Instagram üzerinden paylaşmış ve daha sonra silmişti.