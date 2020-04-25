Kanye West milyarderler listesine girdi

ABD'li ünlü rapçi Kanye West, Forbes Dergisi'nin 'Milyarderler Listesi'ne girdi

ABD'li ünlü rapçi Kanye West, yıllardır Forbes'ın 'Milyarderler Listesi'ne girmeye uğraşıyordu. Dergi, cuma günü açıklanan liste ile, sonunda Kanye West'i resmen milyarder kabul etti.

West'in, giyim markası Yeezy sayesinde 1.3 milyar dolar serveti olduğu belirtildi. Ancak bu liste ünlü şarkıcıyı tatmin etmedi. Çünkü Kanye West'e göre kendisinin serveti 3.3 milyar dolar!

2016'da 53 milyon dolar borcu vardı

Ünlü model Kim Kardashian'ın eşin, 2016'de sosyal medya paylaşım ağı Twitter’daki ses getiren bir açıklamada bulunmuştu.

Rapçi, Twitter hesabından, "Bu mesajı siz kardeşlerime hâlâ 53 milyon dolar kişisel borcum olduğunu söylerken yazıyorum. Lütfen üstünden gelmemiz için dua edin" diye yazmıştı.