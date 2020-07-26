Kanye West, Kim Kardashian'dan özür diledi: O beni korudu, ben onu koruyamadım

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ABD'li rapçi Kanye West, son günlerde ilişkilerine dair attığı tweet'ler nedeniyle eşi reality yıldızı Kim Kardashian'dan özür diledi. West, Kardashian'a "Hep beni korudun, ben seni koruyamadım" dedi.

Kanye West, son günlerde yaptığı paylaşımlar nedeniyle eşi Kim Kardashian'dan özür diledi. West, Twitter'da şunları yazdı: Eşim Kim'den özel bir meseleyi topluma açtığım için özür dilemek istiyorum. Onun beni koruduğu gibi ben onu koruyamadım. Kim, seni kırdım biliyorum. Lütfen beni affet. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim"

Temmuz ayının başında ABD Başkanlığına aday olduğunu açıklayan West, geçen haftalarda gerçekleştirdiği ilk mitingde yaptığı açıklamaların ardından eşi Kardashian'ın bir doktorla giderek kendisini 'içeri tıkmaya' çalıştığını söylemişti. West, Twitter'da yapıp daha sonra sildiği paylaşımlarda bir yıldır Kardashian'dan boşanmaya çalıştığını da söylemişti.

West'in attığı tweet'lerden sonra bir açıklama yayımlayan Kim Kardashian, eşinin bipolar bozukluğu ile mücadele ettiğini hatırlatarak 'anlayış' çağrısında bulunmuştu.