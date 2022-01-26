Kanye West: Kim'in ikinci seks kasetinin çıkmasını engelledim

Kanye West , boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian 'a büyük bir iyilik yaptığını ileri sürerek, Ray J ile olan seks kasedinin yayınlanmasını engellediğini söyledi.

Kanye West, Jason Lee'nın Hollywood Unlocked adlı sohbet programına konuk oldu.

West, Kim Kardashian'ın eski sevgilisi Ray J ile birlikte çekilen yatak odası görüntülerinin yer aldığı ikinci kasedin basına ya da internete sızmasını kendisinin engellediğini söyledi. West, röportaj sırasında "Ona en büyük iyiliği yaptım ve kaseti geri aldım" diye konuştu. "Sevinçten gözyaşlarına boğuldu"

West olayı şöyle anlattı:

"O gece gittim ve Ray J'den içinde seks görüntülerinin olduğu dizüstü bilgisayarı kendim aldım."

West, bilgisayarı Kim Kardashian'a teslim ettiğinde yıldızın çok rahatladığını ve sevinçten gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.

"Nasıl kullanıldığını anladı"

West, eski eşinin neden ağladığına dair fikrini de şöyle anlattı:

"Bilgisayarı gördüğünde neden ağladığını biliyor musunuz? Çünkü o bilgisayardaki görüntüler onun nasıl da kullanıldığını gözler önüne seriyordu. O görüntüler, insanların onu sevmediğinin, bir eşya olarak gördüğünün kanıtıydı."

İddiaları reddetti