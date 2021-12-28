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Kanye West, kendisinden ayrılan Kim Kardashian'a komşu oluyor

28 Aralık 2021 12:06

T24 Dış Haberler

Kanye West'in, boşanmak üzere olduğu eşi Kim Kardashian'ın evinin hemen karşısında bir ev aldığı ifade edildi. 

Daily Mail'in aktardığına göre Los Angeles'taki 4.5 milyon dolarlık ev, 3 bin 650 metre kare büyüklüğünde ve 5 yatak odası var.  

TMZ, Kanye'nin beraber yaşadıkları evi Kim'e verdiğini aktarmıştı. Ünlü rapçinin yeni aldığı evin ise bu evin hemen karşısında olduğu belirtildi.

Kanye'nin yeni evinin yüzme havuzu ve atlar için ahırı da olduğu ifade edildi.

Ünlü rapçi, daha önce Kim ile tekrar bir araya gelmek istediğini belirtmişti. Kim'in ise SNL yıldızı Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

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