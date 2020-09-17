Kanye West, kazandığı Grammy Ödülü'nün üzerine tuvaletini yaparken videosunu paylaştı

T24 Dış Haberler

ABD'li rapçi Kanye West, Twitter üzerinden Universal Music'le olan 10 kontratının fotoğraflarının yanı sıra kazandığı Grammy ödüllerinden birine tuvaletini yaptığı videosunu paylaştı.

Çarşamba günü Twitter üzerinden peş peşe birçok paylaşımlarda bulunan West, müzik şirketlerinin etik olmayan taktikler kullandığını ifade ederken sektörde "kölelik" olduğunu ifade etti.

West, daha sonra, "İşte Universal ile olan on kontratım. Dünyadaki tüm avukatların bunlara bakmasına ihtiyacım var" yazdı ve dökümanların fotoğraflarını milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

Kontratların "basitleştirilmesi" gerektiğini ifade eden West, Koronavirüs salgını sebebiyle turneye gidemeyen ve gelir elde edemeyen müzisyenler adına konuştuğunu ifade etti.

West, "Sahipler olmadan kendi müziğinizle hiç bir şey yapamıyorsunuz. Ne zaman çalınacağına, nerede çalınacağına başkası karar veriyor. Sanatçıların ün, turneler ve ürünler dışında hiçbir şeyi yok" yazdı.

Ünlü rapçi daha sonra "Bana güvenin.. ASLA DURMAYACAĞIM" yazarak Grammy Ödülü'nün üzerine tuvaletini yaptığı anların videosunu Twitter hesabına koydu.

West'in hesabından yapılan paylaşımlar özel bilgiler içerdiği için rapçinin hesabının 12 saatliğine askıya alındığı belirtildi.