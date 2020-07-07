Kanye West'in ardından Paris Hilton'dan başkan adaylığı mesajı: Oval Ofis'in kadın eline ihtiyacı var

Hilton otellerinin kurucusu Conrad Hilton'ın torunu Paris Hilton, rapçi Kanye West'in ABD Başkanlık yarışına gireceğini açıklamasının ardından kendisinin de aday olacağına dair paylaşımlar yaptı. "Oval Ofis'e kadın eli değecek" diyen Hilton, Beyaz Saray'ın pembeye boyandığı fotoğraf paylaştı.

Paris Hilton, Twitter hesabından kendisinin pembeye boyanmış Beyaz Saray önündeki kolajını paylaşarak "Başkanlık için Paris' kulağıma hoş geldi. Bu çok çekici. ABD'yi yeniden çekici yap!" yazdı.

Daha sonra daha uzun bir tweet paylaşan Hilton, "ABD iş gücüne destek olmak için yalnızca ABD'li tasarımcılardan giyineceğimi taahhüt ediyorum. Tabii bir gün uyanıp ABD'li vatandaşlarımdan bikini giymem için çığlıklar duymazsam. Ülke öncelikli!" yazdı.

Başkan adaylığı gündeminin ilgi çekmesiyle Hilton, kendi fotoğrafının Oval Ofis'e yapıştırıldığı fotoğraflar paylaştı. Hilton bir fotoğrafın üzerine "Oval Ofis'in yeniden dekore edilmeye ve kadın eline ihtiyacı var" yazdı.

Hilton bir başka paylaşımda ise "Oval Ofis'i 'Kalp Şeklinde Ofis' yapsam mı?" yazdı.

Paris Hilton'un başkan adayı olması gündemi rapçi Kanye West'in hafta sonu Twitter hesabından 2020 Başkanlık yarışında aday olacağını duyurmasının ardından geldi. West'in henüz adaylık için resmi bir işlem yapmadığı belirtildi.