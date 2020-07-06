Kanye West gerçekten ABD başkanlığına aday olacak mı?

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ABD'li rapçi Kanye West'in dün Oval Ofis'e talip olduğunu açıklamasının ardından West'in gerçekten 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlere katılıp katılmayacağı tartışma konusu oldu.

CNN'in aktardığına göre West henüz başkan adayı olmak için resmi bir adım atmadı.

West'in aday olmak için hâlâ Federal Seçim Komisyonu'na başvurması, bir kampanya platformu sunması ve pusulaya girmek için imza toplaması gerekiyor.

Ünlü rapçi, aynı zamanda birçok eyalette bağımsız aday başvuru tarihini kaçırdı. West aday olsa bile Alabama, uzun süre yaşadığı Illinois ve Nevada gibi eyaletlerde başkanlık için yarışamayacak, bu sebeple de buralardan başkanlığı kazanmak için gerekli olan seçmenler kurulu oylarını alamayacak.

West, ilk olarak ABD başkanlığı için yarışmak istediğini 2015 MTV Video Müzik ödüllerinde duyurmuş ve 2020'de aday olacağını ifade etmişti. Ancak West, 2019'da kararını değiştirerek 2024 seçimlerinde katılacağını duyurmuştu.

West, dün orijinal kararına dönüş yaptı ve Twitter üzerinden açıklamada bulunarak, "Tanrıya güvenerek, vizyonumuzu birleştirip geleceğimizi inşa ederek Amerika'nın vaadini artık gerçekleştirmemiz lazım. Birleşik Devletler başkanlığına adayım!" ifadelerini kullandı. Tesla CEO'su Elon Musk, rapçinin adaylığını desteklediğini duyurdu.