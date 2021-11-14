Kanye West: Genç Putin gibi biriyim

Adını resmi olarak "Ye" olarak değiştiren ABD'li rap şarkıcısı Kanye West, kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e benzettiğini söyledi.

Kanye West (Ye) Revolt TV televizyonunun Drink Champs podcast programında, müzik sektöründeki yeri ve rolü hakkında konuştu.

West “Ben genç Putin gibiyim. Genç Vladimir gibi biri olduğumu söylerdim, sonra Vladimir’in ta kendisi olduğumu fark ettim" dedi.

"Bunu ne zaman ayrımsadığımızı biliyor musunuz?" diyen West "Kültürün petrol, kültürün enerji olduğunu fark ettiğim an. Ben kültürün kralıyım, 20 yıldır öyleyim ve gelecekteki 2 bin yıl da öyle olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

NTV'de yer alan habere göre; program sırasında podcast’in sunucuları, Putin ile arasındaki bariz farklara dikkat çekseler de West’i aksine ikna edemedi.

West geçen sene de anlaşmalı olduğu müzik şirketi ile Twitter üstünden giriştiği bir münakaşa sırasında, Putin’in, bir judo antremanında rakibini yere serdiği bir fotoğrafını paylaşıp “Birinci kural: Ye’yi dinleyin. Bu, canım bir daha tweet yazmak istemedikçe bugün yazdığım son tweet olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Moda dünyasıyla sıkı ilişkileri her ne kadar iyi bilinse ve kendi de bir tasarımcı olsa da, West daha önce, Moskova’da bir Rus moda tasarımcısı ile görüştüğü için bir analist tarafından ‘Rusya casusu’ olmakla suçlanmıştı.