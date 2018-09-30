Kanye West adını değiştirdi: Ben artık ‘Ye'yim

ABD'li rap şarkıcısı Kanye West adını "Ye" olarak değiştirdi. 41 yaşındaki West, Cumartesi gecesi yazdığı Twitter mesajında "Resmi olarak Kanye West olarak bilinen ben artık Ye'yim" dedi.

West bir süredir 'Ye" labakıyla anılıyordu. Yeni albümünü çıkardığı hazirandan beri bu isimle anılmaya başlanan West, değişikliği yeni albümü Yandhi'yi tanıtacağı televizyon programından önce duyurdu. Ancak şarkıcı "duygusal nedenlerle" son anda programa çıkmadı.

"İncil'de en çok geçen kelime olan Ye, 'sen' demek"

Kanye West daha önce Ye isminin kendisi için dini açıdan önemi olduğunu söylemişti.

West, "Ye, bence İncil'de en sık geçen kelime. Ye, sen demek. Ben siz'im. Ben biz'im. Yani biziz. Ye iyinin, kötünün, kafa karışıklığının her şeyin yasıması. Albüm de daha çok bizim yansımamız" demişti.

'Ben artık eski ben değilim'

Daha önce bir dizi rap şarkıcısı adını değiştirmişti.

Puff Daddy, P. Diddy ya da Diddy adıyla bilinen Sean Combs 48'nci doğum gününde "Çok önemli bir haberim var. Ben artık eski ben değilim" diyerek adını 'Love' ya da 'Brother Love' olarak değiştirdiğini açıklamıştı.

"Jay Z" de adının yazılışını 'JAY-Z' olarak değiştirmişti.