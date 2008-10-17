Kanunlardaki evlenme yaşı 14’e indirilsin

Adalet Bakanlığı komisyonuna katılan Yargıtay 5'inci Daire temsilcileri, "Vatandaş mağdur" dedi, tartışılacak önerilerde bulundular: Medeni Kanun ve TCK evlenme yaşı 14 olsun.

Eşin tecavüzünde 7 yıl olan ceza 1 yıla indirilsin. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda şikâyet koşulu 15 yaşından 14 yaşa indirilsin.



Adalet Bakanlığı’nda yapılan bir toplantıda, evlenme yaşının 14’e indirilmesini öngören, tecavüzcüyle evlenme durumunda cezanın ortadan kalkmasını sağlayan ve reşit olmayanla cinsel ilişkide şikâyet yaşını 14’e indiren yasa değişikliği önerileri üzerine tartışmalar yapıldığı ortaya çıktı.



Adalet Bakanlığı’nda 9-10 Ekim’de yapılan toplantılara katılan Ankara Barosu temsilcisi Türkay Asma, değişiklik önerilerine karşı çıkarken, CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman da değişikliklere direneceklerini söyledi.



Toplantıda, Arıtman’ın bebeklere tecavüz edenlere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngören teklifinin görüşülmesi beklenirken ilginç teklifler geldi. Adalet Bakanlığı Kanunlar Kararlar Dairesi temsilcisi, Yargıtay 5. Ceza Dairesi temsilcileri, Ankara Çocuk Savcılığı ve Asma’nın bulunduğu toplantıda önce “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçunu düzenleyen TCK’nın 104. maddesi görüşüldü.



Kim şikâyet edecek?



Yargıtay hâkimleri, “Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü içeren bu maddenin uygulamasında, bazı mahkemelerin çocuğun, bazılarının da ailenin şikâyetini kabul ettiğini, bu nedenle karışıklıklar yaşandığını söyledi.

Hâkimler, maddenin cinsel ilişki yaşının düşmesine de neden olduğunu belirterek, çocukların doğru seçimler yapamayacağı dikkate alınarak, şikâyet hakkının anne babaya verilmesini istedi. Asma bu öneriye karşı çıktı.



Gerekçe: Toplumun gerçeği



Daha sonra toplantıda Yargıtay hâkimlerinden, “Medeni Kanun ve TCK’daki evlenme yaşının 14’e indirilmesi, tecavüzcünün tecavüz ettiği kişiyle evlenmesi durumunda cezadan kurtulması hükmünün yeniden getirilmesi, TCK’nın 104. maddesindeki “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçunda şikâyet koşulunun 15 yaşından 14 yaşına çekilmesi ve eşin tecavüzünde 7 yıla kadar olan cezanın 1 yıla kadar şeklinde değiştirilmesi” önerileri geldi.

Asma, tecavüzcüyle ona yardım ve yataklık yapan ailenin değil, çocuğun haklarının korunması gerektiğini, bu değişikliklerin de “çocuk ve kadın haklarından geri adım” anlamına geldiğini belirtti.



Feministler bastığı için...



Hâkimlerse, mahkemelerde hâkimlerin karşısına 14 yaşında kucağında çocuklu kadınlar çıktığını, ailelerin perişan olduğunu, toplumun gerçekleri gerektirdiği için eski düzenlemelere dönülmesini şart olduğunu anlattı. Ayrıca hâkimler, AKP’lilerin “feministler Adalet Komisyonu’nu bastığı için maddeleri değiştirmek zorunda kaldıkları” yönündeki sözlerini de toplantıda aktardı.

Milliyet’e bilgi veren Asma, mevcut düzenlemede 16 yaş altındaki çocuklar için evlenme yasağı olduğunu, 15 yaşın altındaki çocukla cinsel ilişkinin şikâyete bağlı olmaksızın suç sayıldığını, baro olarak bunlardan geri adım atılmasına karşı çıkacaklarını bildirdi.



Arıtman’dan ‘Üzmez’ iddiası



CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, söz konusu düzenlemelerin yasalaşması halinde, aralarında Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez’in de bulunduğu, 15 yaşın altındaki çocukların cinsel istismarından yargılanan çok sayıda sanığın hapis cezasından kurtulabileceğini iddia etti. Bursa’nın Mudanya ilçesinde 26 Nisan’da düzenlenen operasyonda, ilköğretim 8. sınıf öğrencisi B.Ç.’ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez, Mudanya Asliye Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı.



25 yıl hapis isteniyor



Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 Eylül’de görülmeye başlanan davada Üzmez, TCK’nın çocukların istismarıyla ilgili maddelerince, ağırlaştırıcı durumlar da dikkate alınarak 20-25 yıl arasında hapis istemiyle yargılanıyor. CHP’li Canan Arıtman, reşit olmayanla cinsel ilişkide şikâyet yaşının 14’e indirilmesinin, Üzmez’i kurtarmaya dönük bir girişim olduğunu öne sürdü.

Arıtman, düzenlemeler bu şekilde yasalaşırsa, ailenin Üzmez’den şikâyetçi olmaması durumunda davanın düşebileceğini iddia etti.

Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulu Başkanı Türkay Asma da, ilk etapta değişiklik önerilerine anlam veremediğini, ancak daha sonra değişikliklerin Üzmez olayıyla bağlantılı olabileceğini gördüğünü söyledi. Asma, toplantılarda Üzmez adının geçmediğini kaydetti.

