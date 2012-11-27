'Kanuni'nin seferde geçirdiği süre: 3086 gün yani 8 yıl 5 ay'

Radikal gazetesi yazarı Ayşe Hür, Kanuni Sultan Süleyman'ın seferde geçirdiği süreleri yazdı. Hür, Kanuni'nin toplam 3086 gün seferde olduğunu ve bunun da 8 yıl 5 ay yaptığını yazdı.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Muhteşem Yüzyıl dizisini eleştirmiş ve "Bizim öyle bir ecdadımız yok. Biz öyle bir Kanuni, öyle bir Sultan Süleyman tanımadık. Onun ömrünün 30 yılı at sırtında geçti. Sarayda, o gördüğünüz dizilerdeki gibi geçmedi. Bunu çok iyi bilmemiz, anlamamız lazım" demişti.

Radikal gazetesi yazarı Ayşe Hür'ün derlediği, Kanuni Sultan Süleyman'ın seferlerde geçirdiği süre şöyle:

Kanuni'nin seferleri

-Belgrad Seferi: 27 Mayıs 1521-19 Ekim 1521 (145 gün)

-Rodos Seferi: 16 Haziran 1522-29 Ocak 1523 (227 gün)

-Mohaç Seferi: 23 Nisan 1526-13 Ocak 1527 (265 gün)

-Avusturya Seferi: 10 Mayıs 1529-29 Ekim 1529 (271 gün)

-Alman Seferi: 25 Nisan 1532-22 Kasım 1532 (211 gün)

-Irakeyn Seferi (iki bölüm halinde): 11 Haziran 1534-07 Aralık 1534 (Kanuni, kışı Bağdat’ta geçiriyor.)

01 Nisan 1535-08 Ocak 1536 (180+282=462 gün)

-Korfu Seferi: 17 Mayıs 1537-22 Ekim 1537 Korfu Seferi (158 gün)

-Boğdan Seferi: 08 Temmuz 1538-27 Ekim 1538 (111 gün)

-Budin Seferi: 20 Haziran 1541-27 Kasım 1541 (160 gün)

-Estergon Seferi: 23 Nisan 1543-16 Kasım 1543 (207 gün)

-İran Seferi: 29 Mart 1548-05 Ekim 1548 (190 gün)

-Nahçıvan Seferi (iki bölüm halinde): 28 Ağustos 1553-08 Kasım 1553 (Kanuni kışı Halep’te geçirir.)

09 Nisan 1554-31 Temmuz 1555 (Kanuni, bu dönemin 10 ayını Amasya’da geçirir.) (72+478=550 gün)

-Zigetvar Seferi: 01 Mayıs 1566-07 Eylül 1566 (Kanuni hayatını bu seferde kaybeder.) (129 gün)

Kanuni’nin fiilen seferde geçirdiği süre: 3086 gün/8 yıl 5 ay.