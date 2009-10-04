Kanuni'nin kalbi aranıyor

Macaristan’daki Zigetvar Kalesi kuşatmasında öldüğünde iç organları ilaçlanarak otağa gömülen Kanuni Sultan Süleyman’ın kalbini bulmak için bir grup arkeolog bölgede çalışıyor. Umut var ama şimdilik iz yok...

İstanbul Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1566 yılında 72 yaşındayken hayatını kaybettiği Macaristan’daki Zigetvar Kalesi çevresine gömülü olan iç organlarını araştırıyor.

Macaristan Pecs Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Kanuni Sultan Süleyman’ın kalbinin gömüldüğü türbe anlamına gelen “Turbek” bölgesinde arkeolojik kazılar yapan Dr. Fatih Elçil, “Kanuni ölünce, kokmaması için iç organları ilaçlanarak otağının bulunduğu yere gömüldü. Daha sonra oğlu 2. Selim buraya türbe ve etrafına müştemilat yaptırdı. 150 yıl sonra bu yapılar kayboldu. Şimdi bu yapıları ve mezarın bulunduğu yeri araştırıyoruz” dedi.

Ölümü gizlenmişti

Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Kalesi’nin kuşatması sırasında hayatını kaybedince, askerler arasında moral bozukluğu yaratmaması için ölüm haberi gizlendi.

Cesedi bozulmasın diye iç organları çıkartılarak ilaçlandı ve otağının bulunduğu yere gömüldü. Bedeni ise fetihten sonra İstanbul’a getirilerek Süleymaniye Camii avlusundaki bugünkü yerine gömüldü. Tahta çıkan 2. Selim daha sonra babası Kanuni’nin iç organlarının gömülü olduğu yere türbe, etrafına da külliye yaptırdı. 150 yıl kadar kalan bu yapılar daha sonra Zigetvar Kalesi’nin Osmanlı’nın elinden çıkmasıyla yıkıldı.



Macarlar, daha sonra bu bölgeye “Süleyman’ın kalbinin gömülü olduğu türbe” anlamına gelen “Turbek” ismini koydu. Hatta türbenin üzerine yapıldığı tahmin edilen kilisenin adına da Turbek Kilisesi denildi. Kiliseyi ziyaret edenlerin, papazlara en çok sorduğu soru ise hep aynı oldu: “Süleyman’ın kalbi nerede gömülü?”

Henüz bir iz yok

Dr. Elçil ile Macaristan Pecs Üniversitesi’nden Hancz Erika, yıllardır sorulan bu sorunun cevabını bulmak için geçtiğimiz haziran ayında kolları sıvadı.

Elçil ve Erika tarafından ortak yürütülen proje ile Kanuni’nin iç organlarının gömülü olduğu mezar arkeolojik kazılarla araştırılmaya başlandı. Önce yüzey araştırması yapılarak mezarın muhtemel buluntu yerleri tespit edildi.

Ortak karar ile Zigetvar Kalesi dışında Turbek’te de araştırmalara başlandı. Uzun yıllar devam etmesi planlanan kazıların bu yılki kısmında Kanuni’nin mezarına dair bir ize rastlanmadı. Ancak Osmanlı’ya ait taşınabilir buluntular ile birlikte Neolitik Dönem bulguları ortaya çıkarıldı.

Turbek denilen alanda çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Elçil, “17. yüzyıla ait haritalardan ve tarihi kaynaklardan var olduğunu belirlediğimiz türbe, tekke ve mezarlıkların yapı izlerini, arkeolojik kazılar sonucunda tespit etmeye çalışacağız” dedi.

Yıllarca sürecek

İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim elemanı Dr. Fatih Elçil ile Macaristan Pecs Üniversitesi’nden Hancz Erika, sorunun cevabını bulmak için geçtiğimiz haziran ayında kolları sıvadı. Önce yüzey araştırması yapılarak mezarın muhtemel buluntu yerleri tespit edildi. Ortak karar ile Zigetvar Kalesi dışında Turbek’te de araştırmalara başlandı. Uzun yıllar sürmesi planlanan kazıların bu yılki kısmında Kanuni’nin mezarına dair ize rastlanamadı.