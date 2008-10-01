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Kültür-Sanat

Kanuni'nin en ünlü tasvir portresi satılıyor

Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde 8 Ekim'de yapılacak İslam Dünyası Sanat Eserleri müzayedesinde, Kanuni Sultan Selim'in 'Muhteşem Süleyman' adlı tasvir portresi satılı

01 Ekim 2008 03:00

Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde 8 Ekim'de yapılacak İslam Dünyası Sanat Eserleri müzayedesinde, Kanuni Sultan Selim'in 'Muhteşem Süleyman' adlı tasvir portresi satılıyor.

Müzayede kataloğunda 233 numara ile yer alan Muhteşem Süleyman isimli yağlıboya portre, 200 ila 300 bin sterlin arasındaki tahmini açılış fiyatıyla satışa sunulacak olmasıyla dikkat çekiyor. Eserin 300 bin sterline satılması halinde, söz konusu fiyatın 675 bin YTL'ye karşılık gelmesi bekleniyor.

Muhteşem Süleyman, tablosu, Türkiye'de 'Fatih'in Portresi'ni yapan sanatçı olarak da tanınan Gentile Bellini'nin kardeşi Giovanni'nin öğrencisi olan ünlü Rönesans ressamı İtalyan Tiziano (Titian) Vecellio'nun Pieve di Cadore adı verilen atölyesinden çıkan ve 1538'de İtalya'nın Venedik kentinde tamamlanan, 72.4 x 61 santimetre boyutlarında bir eser. Bu anlamda ressam Tiziano'nun atölyesi, 1490 ve 1576 arasında faaliyet göstermişti. Söz konusu tarihi resim özellikle, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı gençlik haliyle tasvir ediyor olması bakımından ilgi çekiyor.

Sotheby's kataloğunda yer alacak olan tablonun, Tiziano'nun atölyesinde, dönemin Mantua Dükü Frederico Gonzaga için yapılmış olduğu tahmin ediliyor. Son olarak Venedik'te açılan Venedik ve İslam sergisinde geçen yılın kasım ve temmuz ayları arasında sergilenen Muhteşem Süleyman tablosu, 24 Mart 1961'de adı hala açıklanmayan şimdiki gizli sahibi tarafından, Christie's müzayede evinin düzenlediği başka bir açık artırmada satın alınarak Londra'ya getirilmiş ve o günden bu yana el değiştirmemişti. Eserin bir özelliği de, dünyada Tiziano imzasıyla üretilen nadir Süleyman portreleri arasında, kronolojik bakımdan üretilen ilk portre olması.

Sotheby's uzmanları, Tiziano'nun bu tabloyu büyük olasılıkla ressamın ele geçirdiği başka bir Süleyman portresi, ya da bir madalyondaki Süleyman görüntüsünden yola çıkarak resmettiğini katalogda da vurguluyor. Daha önce İtalya'nın Como bölgesi piskoposu Paolo Giovo'ya geçen, ardından 1935'te Roma'ya taşınan Muhteşem Süleyman tablosu, geçmişte Venedik ve Osmanlı devleti arasında Kanuni tarafından desteklenen ilişkinin önemli bir simgesi olarak da büyük değer taşıyor.

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