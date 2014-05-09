Kanuni'nin 450 yıllık sırrı çözülüyor mu?

Gazi Üniversitsi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil, 450 yıl önce Zigetvar seferi sırasında ölen Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının yerinin tespit edildiğini öne sürdü.

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil, "450 yıl önce Zigetvar seferi sırasında ölen Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömülü olduğu yer bulundu" dedi.

Bir sempozyumda konuşan İbrahimgil, Osmanlı Padişahı'nın iç organlarınnı, Macaristan'ın Zigetvar şehrindeki Kanuni Camisi'nin bahçesinde gömülü olduğunu söyledi.

İbrahimgil, "Sokullu Mehmet Paşa Vakfı'ndaki belgelerden, Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının Zigetvar şehrindeki Kanuni Camisi'nin bahçesinde bir yere defnedildiği tespit edildi. Hatta belgelerde Sokullu Mehmet Paşa'nın da defin sırasında orada olduğu da yazıyor. Bu henüz çok yeni bir bilgi, basın toplantısıyla detayları aktarılacak. Daha sonra ekip giderek, kazı apacak" diye konuştu.



Yıllardır aranıyor



Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferi sırasında hayatını kaybetti. İç organları çıkarılan padişahın bedeni mumyalanıp İstanbul'a gönderildi.

Olaydan yıllar sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) desteğiyle organların gömüldüğü yer için arama çalışması başlatıldı.

Macar yetkililerin sürdürdüğü çalışmalara Türkiye maddi kaynak sağladı. Türk yetkililer de arşivdeki belgeleri taramaya başladı.

Yıllardır aranan bilgiye Sokullu Mehmet Paşa Vakfı'ndaki belgelerden birinde rastlandı. Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömülü olduğu belirtilen Kanuni Camii'nin bahçesinde kazı çalışmaları başlatılacak.

Kanuni'nin iç organlarının altın bir muhafaza içinde gömüldüğü iddia ediliyor.