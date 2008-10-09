Kanuni tablosuna 1.25 milyon YTL

İngiltere’deki ünlü müzayede kuruluşu Sotheby’s’de dün yapılan ve birbirinden değerli eserlerin satışa sunulduğu “İslam Dünyası Sanat Eserleri” müzayedesinin en önemli parçalarından olan Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi, 505 bin 250 sterline (yaklaşık 1 milyon 253 bin YTL) satıldı



İtalyan ressam Tiziano Vecellio tarafından 1538’de Venedik’te tamamlanan 72.4 x 61 santimetre boyutlarındaki yağlıboya tablonun alıcısının kimliği saklı tutuldu.



Müzayede 420 bin sterlin fiyatla sonlanırken, alıcının, komisyon ve vergilerle birlikte 505 bin 250 sterlin ödeyeceği açıklandı. Mantua Dükü Frederico Gonzaga için yapıldığı tahmin edilen ve 1961’de şimdiki sahibi tarafından satın alınarak Londra’ya getirilen tablonun satışı sırasında aralarında Türklerin de bulunduğu alıcı adayları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Ancak satışın sonunda müzayedeye telefonla katılan ve adı açıklanmayan kişi tablonun sahibi oldu.



Yüzlerce eserin satışa sunulduğu müzayedede Osmanlı dönemine ait nadide bir kalkan ve buna ait deri kılıf da 457 bin 250 sterline satıldı.





