Kanuni, aşkı solladı!

T24 - Dizinin önceki akşam yayınlanan bölümünde 'Hürrem Sultan'ın doğum yapması, Pargalı İbrahim Paşa ve Hatice Sultan'ın arasındaki ilişkiyi fark etmesi ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın; 'Hürrem Sultan'ın Müslüman olarak 'Gülnihal' adını alan en yakın arkadaşıyla halvet olması damgasını vurdu.



Show TV'nin ilk bölümünden itibaren reyting rekorları kıran dizisi Muhteşem Yüzyıl, çarşamba gecesini yine birinci kapattı. Başrollerini Halit Ergenç, Nebahat Çehre ve Meryem Uzerli'nin paylaştığı dizi, önceki akşam yayınlanan yedinci bölümüyle izlenme rekoru kırdı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Gecenin en ilginç olayı ise Show TV'de Halit Ergenç'in 'Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandırdığı 'Muhteşem Yüzyıl' yayınlanırken, aynı saatte Kanal D ekranında yine Ergenç'in, Cansu Dere ve Songül Öden'le başrolde oynadığı 'Acı Aşk' filmi gösterildi. Hürrem Sultan'ın Şehzade Mehmet'i dünyaya getirdiği 'Muhteşem Yüzyıl', tüm kişilerde 17.6 reyting ve 38.2 izlenme payına, AB grubunda ise 22.5 reyting ve 50.6 izlenme payına ulaştı. 'Acı Aşk' filmi ise 1.6 reyting ve 4.4 izlenme payı aldı. Muhteşem Yüzyıl yakaladığı reyting rekoruyla her iki evden birinde seyredilmiş oldu.





Saç boyasında 'Hürrem' rengi!



Saç renginin, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki Hürrem gibi olmasını isteyen kadınlar, Diyarbakır'daki bir kozmetik firmanın kapısını çaldı. Firma da 'Hürrem Karameli' rengini piyasaya sürdü. Diyarbakırlı kadınların talebi tüm Türkiye'de yankı buldu. Firma, kadınlara saç boyası yetiştiremez hale geldi. Seda

