Kanun sanatçısı Halil Karaduman hayatını kaybetti

Zülfü Livaneli'nin verdiği konser için Almanya'ya giden Halil Karaduman, dönüş yolunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

54 yaşındaki Karaduman, hemen hastaneye kaldırıldı ancak hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Halil Karaduman kimdir?

Türkiye'nin en ünlü kanun sanatçılarından biri olanı Halil Karduman 1959 yılında Urfa’nın Birecik ilçesinde doğdu. 1 yaşından itibaren Gaziantep'te büyüdü. Kanuni olan babasından 5 yaşından itibaren kanun ve müzik dersleri almaya başladı.

Orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladıktan sonra 1977 yılında İstanbul'a geldi. Aynı yıl İ.T.Ü. Devlet Konser-vatuarı Temel Bilimler bölümüne girdi. Bu bölümü birincilikle bitirdi.

İstanbul'a geldiği tarihten itibaren plak ve kaset dünyasın da yönetmen, bestekar ve kanun refakati olarak yerini aldı. Türkiye'deki üst düzey bütün solistlerle gerek plak, gerekse sahne çalışmaları yaptı.

Bilhassa; Zülfü Livaneli ile birlikte yaptığı çalışmalar sanatçının yurt dışına açılmasını sağladı. Birçok ülkede yabancı orkestra ve şarkıcılarla konserler verdi. Bu çalışmaların neticesinde Amerika, Yunanistan, Ürdün, Tunus, Lübnan ve Suriye olmak üzere 100'den fazla öğrenciye kanun dersi verdi. Bu ülkelerdeki konservatuarlarda verdiği derslerin yanı sıra özel konserler ve seminerlere katıldı. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı kanun sanatçısı görevini yaptı.

Kanun icrasına yepyeni bir stil getiren Karaduman kanun metodunu yazdı.