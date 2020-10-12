Kantinlere açılış izni çıkmadı, öğrenciler okul çevresindeki esnafa koştu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yüz yüze eğitime geçişin ikinci aşamasında bugün ders zili çaldı ancak gün boyunca okulda olacak öğrenciler, bakanlıktan izin çıkmadığı için kantin hizmeti alamadı. Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, öğrencilerin okulda bulundukları sürede acil ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

Bugün ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda ders zili çaldı. Haftada 2 gün 6’şar saat, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün 7’şer saat, lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda ise haftada 2 gün 8’er saat okulda olacak öğrencilere kantin hizmeti verilemedi.

Dünya'dan Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre; gün boyunca okulda olacak öğrenciler, Bakanlıktan izin çıkmadığı için kantin hizmeti alamadı. Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı ve İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, öğrencilerin okulda bulundukları sürede acil ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre COVID-19 ile ilgili tüm hijyen kurallarını yerine getirerek eğitim-öğretim dönemine hazırlandıklarını belirten Osmanoğlu, "Buna rağmen kantinlere açılış izni verilmedi. Tüm gün boyunca okulda kalacak öğrenciler yeme-içme ihtiyacını karşılayamıyor. Bir şişe su dahi alamıyorlar" dedi.

Aşamalı açılması talep ediliyor

İlk olarak kantinlerin açılarak paketli gıda satılmasına yönelik izin verilmesini gerektiğini söyleyen Osmanoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kantinleri açık bulmayan öğrenciler okul çevresindeki esnaftan alışveriş yaptı. Kantin hizmetlerinde de eğitim-öğretim gibi aşamalı bir geçiş uygulansın. En azından öncelikle kapalı paketli gıdaların satışına geçilsin. Denetimler artırılarak kurallara uygun çalışmayanlar kapatılsın. Hijyen kurallarını tam olarak yerine getirenler devam etsin."

"Esnafa verilen desteklerin hiçbirinden yararlanamadık"

MEB'e bağlı çalışan kantinler olarak 20 bin kişinin bu sektörden geçindiğini söyleyen Osmanoğlu, "Bunun bir de özel okullar tarafı var. Toplamda 700 binin üzerinde kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Bugüne kadar esnafa verilen desteklerin hiçbirinden yararlanamadık. Bundan sonrası için hem açılış izni hem de destek bekliyoruz" dedi.

Okulların aşamalı olarak eğitime başlaması nedeniyle az sayıda öğrenciye hizmet verileceğini söyleyen Vahap Osmanoğlu, "Kantinler açılsa bile yüz yüze eğitim zorunlu olmadığı için tam kapasiteye ulaşamayacağız. Bu sayılarla yapacağımız cirolar çok düşük olacak. Bu döneme özel olarak bizden kira ücreti alınmasın" dedi.