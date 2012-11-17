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Yaşam

Kantincilerin yüzde 73'ünde gıda güvenliği eğitimi yok!

Doç. Dr. Kaya, proje eğitim ihtiyaç ve konularının tespiti için Ankara, Bolu, Denizli, Konya ve Uşak'ta toplam 268 işletmede 617 kişiye anket uygulandığını ifade etti

17 Kasım 2012 16:09

Okul kantinlerinde çalışanların yüzde 73'ünün gıda güvenliği ve hijyeni hakkında eğitimlerinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Avrupa Birliği destekli ''Restoran ve Okul Kantinlerinde Gıda Güvenliği Farkındalığı Projesi'' çerçevesinde 268 işletmede araştırma yapıldı. Bu kapsamda okul kantininde çalışanların yüzde 73'ü, restoran personelinin ise yüzde 64'ü gıda güvenliği ve hijyeni hakkında herhangi bir eğitimlerinin bulunmadığı belirtildi.

AB Bakanlığı tarafından desteklenen ve Türkiye, İspanya ile Romanya'da eş zamanlı yürütülen proje kapsamında her ülkedeki restoran ve okul kantinlerinin adresleri ve sayıları tespit edildi.

Amacın, restoran ve okul kantinlerindeki çalışanların, AB ve Türkiye'deki mevzuatın gerektirdiği gıda güvenliği ve hijyeni konularında bilgilendirilerek, gıda güvenliği farkındalığının yaratılması olarak belirtildi.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meryem Kaya, proje eğitim ihtiyaç ve konularının tespiti için Ankara, Bolu, Denizli, Konya ve Uşak'ta toplam 268 işletmede 617 kişiye anket uygulandığını ifade etti.

Kaya, ''15 ilde yaklaşık bin restoran ve kantin çalışanına gıda güvenliği eğitimi verdik'' dedi.

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