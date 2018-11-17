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Kantin işletmecisi, cinsel istismardan tutuklandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir ilkokulda kantin işleten H

17 Kasım 2018 18:58

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde bir ilkokulda kantin işleten H.S. (50), 9 yaşındaki kız öğrenciyi dudağından öptüğü iddiasıyla tutuklandı.
Olay, Kepez Mahallesi’nde bulunan ilkokulda meydana geldi. Okulun kantin işletmeciliğini yapan H.S., aynı okulda eğitim gören E.T. adlı kız öğrenciyi iddiaya göre dudağından öptü. Küçük kızın başından geçen olayı anlattığı ailesi, karakola giderek H.S.\'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.S. \'cinsel istismar\' suçundan tutuklandı.

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