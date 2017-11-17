Kantin çalışanına, kız öğrencilere sözlü taciz iddiasıyla gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesindeki Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu\'nda kız öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu ileri sürülen kantin çalışanı İ.B. (35), okul yönetiminin şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. İşine son verilip, hakkında adli soruşturma başlatılan İ.B.\'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yunusemre ilçesinin kırsal Yuntdağı bölgesindeki Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu\'ndaki kız öğrencilerden biri, gecen 15 Kasım\'da, kantin çalışanlarından İ.B.\'nin kız öğrencilere, \'Canım, aşkım, bebeğim, tatlım, ne güzel kokuyorsun\' diyerek sözlü tacizde bulunduğunu annesine anlattı. Öğrenci velisi, bunun üzerine durumu okulun rehber öğretmenine bildirdi. Okul yönetimi, rehber öğretmenler ve Manisa Barosu\'ndan görevlendirilen 5 avukat, Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğü\'nden görevlendirilen psikologlar eşliğinde okuldaki 5 ve 8\'inci sınıflardaki toplam 32 kız öğrencinin ifadelerine başvurdu. Diğer öğrenciler de konuyu doğrularken, öğrencilerden biri ayrıca aynı kişi tarafından \'Seninle evleneceğim. Seni eve götüreceğim\' diye sözlü taciz edildiğini anlattı. Bunun üzerine, okul yönetimi konuyu Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı\'na taşıyıp, İ.B.\'den şikayetçi oldu. Jandarma, şikayetin ardından İ.B.\'yi gözaltına aldı. \'Aile içi şiddet\' suçundan daha önce ertelenmiş cezası bulunduğu öğrenilen İ.B.\'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş da konunun kendilerine iletilmesinin ardından hemen soruşturma başlattıklarını belirtip, \"Kantin çalışanın işine ise derhal son verildi. Soruşturmayı yakından takip ediyoruz\" dedi. Öte yandan, Manisa Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından ifadeleri alınan kız öğrencilere yönelik psiko-sosyal destek çalışması başlatıldığı belirtildi.



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