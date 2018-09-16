Kante kendisine gelen transfer teklifini açıkladı

Chelsea'nin Fransız oyuncusu N'Golo Kante, kendisine transfer teklifinin olduğunu fakat kulüpte kalmayı seçtiğini açıkladı.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası zaferi de yaşayan Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den transfer teklifi aldığını açıkladı.

Fransız basınına açıklamalar yapan dinamik orta saha, "PSG ile bazı konuşmalar oldu. Fakat Chelsea ile bu konuyu görüştükten sonra bu takımda olduğum için iyi hissettiğimi fark ettim ve nerede iyi hissediyorsam orada olmayı tercih ediyorum. Chelsea'deyim" dedi.

Bu sezon Chelsea ile 4 maça çıkan Kante, 1 gol kaydetti.