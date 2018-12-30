Kante attı, Chelsea 2018'i galibiyetle kapattı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Crystal Palace'a konuk olurken N'Golo Kante'nin attığı gol günün sonucunu belirledi ve Maviler yılı galibiyetle tamamladı.

Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea, Londra derbisinde Crystal Palace'ın konuğu oldu.

Selhurst Park'ta iki takım da mücadeleye dengeli bir oyunla başlarken Chelsea, daha çok topla oynamasına rağmen rakip savunmanın kilidini açmakta zorlandı. Özellikle Crystal Palace kalecisi Vicente Guaita, etkili performansıyla dikkat çekti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberikle sonuçlanırken Chelsea, aradığı golü ikinci yarının başında buldu. Dakikalar 51'i gösterdiğinde sahneye çıkan N'Golo Kante, takımını Selhurst Park'ta 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Chelsea, kritik deplasmandan 1-0'lık zaferle ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Arsenal ve Tottenham'ın kaybettiği haftada üç puanı cebine koyan Chelsea 43 puana ulaştı ve 4. sıraya yükseldi. Crystal Palace ise 19 puanla 14. sırada yer aldı.