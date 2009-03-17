Kansu Şiir Ödülü, Süreyya Berfe’nin

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, Çıkrık adlı yapıtıyla Süreyya Berfe’nin oldu



Adnan Binyazar, Müslim Çelik, Refik Durbaş, Şükrü Erbaş, Bahar Gökler (ailesi adına), Emin Özdemir ve Sevgi Özel'den oluşan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü Seçici Kurulu, Refik Durbaş’ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı son toplantısında bu yıl ödüle katılan 41 yapıtı değerlendirdi. Kurul, Süreyya Berfe’nin, geçtiğimiz yıl yayımlanan Çıkrık adlı kitabını oybirliği ile ödüle değer gördü.



Berfe ödülünü 26 Mart tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, saat 18.00’de düzenlenecek törende alacak.



Süreyya Berfe kimdir?



İlk şiirleri 1962'de Yön dergisinde çıkan Süreyya Berfe, 1966'da “Kasaba” adlı şiiriyle Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kültür Yarışması birincilik ödülünü aldı.



İlk kitabı Gün Ola Fikir Kulüpleri Federasyonu tarafından basıldı. 1960 Kuşağı olarak anılan İsmet Özel, Refik Durbaş, Ataol Behramoğlu, Egemen Berköz gibi şairler arasında yer aldı.



İlk şiirlerinde İkinci Yeni'nin etkileriyle soyutlamalara eğilim duyan Süreyya Berfe, 66'dan sonra halk geleneğinden beslenen yeni bir şiir dili kurmanın olanaklarını aradı.



İkinci kitabı Savrulan 1971'de yayımlandı, ardından Hayat ile Şiir (1980), Ufkun Dışında (1985), Şiir Çalışmaları (1992), Ruhumun (1998), Kalfa / 1995-1998 (1999), Seçme Şiirler (2001), Nâbiga (2001), Seni Seviyorum (2002), Foklar Söyledi Ben Yazdım (2005) geldi. Şiir Çalışmaları ile 1992 Cemal Süreya Şiir Ödülü'nü, Nâbiga ile 2002 Behçet Necatigil Şiir Ödülü'nü, Seni Seviyorum ile 2002 Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü'nü alan Süreyya Berfe'nin şiirleri 17 dile çevrildi.



Daha önce ödül alanlar



1986 yılında konulan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü, ilk olarak 1993 yılında Sivas'ta yitirdiğimiz Behçet Aysan “Eylül'' yapıtıyla kazandı.



Ardından, sırasıyla 1987'de Şükrü Erbaş, “Yolculuk'', 1988'de Emirhan Oğuz, “Ateş Hırsızları Söylencesi'', 1989'da Müslim Çelik, “Peryavşan'', 1990'da Salih Bolat, “Karşılaşma'', 1991'de Ahmet Ada, “Aşk Her Yerde'', 1992'de Hüseyin Yurttaş, “Kod Adı Mansur'', 1993'te Hidayet Karakuş, “Sesini Bana Bırak'' ve 1994'te Abdülkadir Budak, “İmzası Gül'' adlı yapıtlarıyla ödülü aldılar. 1995 yılında da ödül, “Sürek Avında Dünya'' adlı kitabıyla Ali Cengizkan'a verildi. 1996'da Gültekin Emre “Taşı Sula'', 1997'de Oya Uysal, “Uçuruma Düşen Nehir'' adlı yapıtıyla ödülü kazandı. 1998'de “Suyla Sınanmış Şiirler'' ile Ahmet Uysal, 1999'da “Suç Duyurusu'' ile Hicri İzgören, 2000'de “Yer Bezinden Bir Köle'' ile Hüseyin Peker, 2001'de “Ateşin Düştüğü Yer'' Arif Berberoğlu, 2002’de “Sözümüz Vardı” ile Ahmet Özer, 2003’te “Kumral Gökkuşağı” ile Turgay Fişekçi, 2004’te “Yalnız Karanfil Sokağı” ile Aydın Hatipoğlu, 2005’te “Yorgun Denge” ile Hüseyin Atabaş, 2006'da da “Dünya Tutulması” ile Çiğdem Sezer, 2007’de “Dün Bugün” ile Cengiz Bektaş, 2008’de “Sesler ve İncelikler” ile İlyas Tunç ödülü alan son ozanlar oldular.

