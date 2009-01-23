Kansızlık okul başarısını olumsuz etkiliyor

Prof. Dr. İnanç, karnesinde zayıf olan çocuğun başarısızlığında bu durumun da dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Dengeli beslenme konusunda ailelere önemli görevler düşüyor, sağlıklı bir nesil için dengeli beslenme şart” dedi.Aneminin çocuklarda dikkat ve algılama güçlüğüne neden olduğunu belirten Prof. Dr. Neriman İnanç, velilerin karnesinde zayıf olan çocuklarını kansızlık ihtimaline karşı kontrol ettirmeleri gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İnanç, beslenmenin çocukların fiziki açıdan geleceğini şekillendiren önemli bir kavram olduğunu belirterek şunları söyledi:“Obeziteye bağlı olarak hiperkolesterolomi, insülinin aşırı salınması, hipertansiyon oluşuyor. Çocuklar, kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörlerini taşıyor. Demirden zengin et ve türevleri ile C vitamini kaynaklarının yetersiz tüketimine bağlı anemi (kansızlık) oluşuyor. Anemik çocuklarda koordinasyon bozukluğu, dikkat ve algılamada azalma, okul başarısında etkilenme görülüyor.”Türkiye’de, nüfusun yüzde 11’ini 5-9 yaş grubu, yüzde 12’sini ise, 10-14 yaş grubu çocukların oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. İnanç, dengeli beslenme konusunda ailelere önemli görevler düştüğünü ve sağlıklı bir gelecek için dengeli beslenmenin şart olduğunu belirtti.