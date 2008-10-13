Kansız beyin ameliyatı Amerikalı doktorlara izletildi

Hacettepe'den dünyaya beyin ameliyatı dersi

Tedavi tekniklerini geliştiren ve ameliyata girecek doktorlardan Prof. Dr. Işıl Saatçi, hastanede 15 yaşındaki kız çocuğu için yapılacak ameliyat öncesinde, gazetecilere bilgi verdi.Kansız beyin ameliyatı yönteminin 1999'dan itibaren uygulandığını belirten Saatçi, Hacettepe'nin bu alanda dünyanın en ileri merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.Saatçi, "Bugünün ilk olmasının nedeni, ilk defa burada tedavi edilecek hastaların canlı yayınla bu operasyonların Amerika'ya uydu yayınıyla ulaştırılması ve orada eş zamanlı 1000'e yakın hekimin izliyor olması" diye konuştu.Daha önce Hacettepe Hastanesi'ne doktorların gruplar halinde veya bireysel gelerek ameliyatı seyrettiklerini anlatan Saatçi, şunları söyledi:"Bizler ara ara yurt dışında çeşitli merkezlere, Amerika'ya, Avustralya'ya, Japonya'ya gidip orada hasta tedavi ediyorduk. İlk defa bu boyutta eğitim olacak. Yoksa yaptığımız tedavi bizim her gün yaptığımız, 1999 yılından beri yapmakta olduğumuz bir tedavi. Sadece Hacettepe'de yapılan bir tedavi değil.Dünyada da birtakım merkezlerde yapılıyor ama Hacettepe bunda en öndeki birkaç merkezden biri olduğu için hep eğitim veren grupta. Biz normal tedavimizi yapıyoruz, hekim arkadaşlar sadece seyrediyor. Biz daha iyi nasıl yapılırı öğretiyoruz."Ameliyatla ilgili iki gün yayın yapacaklarını kaydeden Saatçi, bugün yapılan yayının "damar yumağı" tedavisi, yarınkinin ise "damar baloncukları" tedavisi ile ilgili olduğunu bildirdi.Tedavi yöntemini anlatan Saatçi, "Bugünkü tedavide beyinde mevcut olan damar yumağına kasık damarından girerek ince borularla ulaşarak bu damar yumağının içini yapıştırıcı bir materyalle dolduracağız. Hedef damar yumağının beynin kanını çalmasına engel olmak veya bir beyin kanaması oluşturmasına engel olmak. Çünkü bu damar yumaklarında en çok korkulan şey, beyin kanaması yapmasıdır" diye konuştu.Saatçi, ameliyatın süresinin belli olmadığını, sürenin damar yumağına, damarların durumuna göre değişebileceğini ifade etti.Işıl Saatçi, "Amerikalı meslektaşlarınıza ders vermek nasıl bir duygu?" sorusuna "Güzel, gurur verici" karşılığını verdi.Ameliyat öncesinde, tedavi tekniklerini geliştirenlerden Prof. Dr. Saruhan Çekirge ise Amerika'nın Houston şehrinde ameliyatı izlemek için bir araya gelen hekimlere konferans verdi. Ardından uydu bağlantısı kurularak kansız beyin ameliyatı gerçekleştirildi.