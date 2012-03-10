Kanserojen damgasına formül ayarı

T24- ABD’de bir tüketici hakları derneğinin, kolalı içeceklerde kanserojen madde olduğu yönündeki iddiası üzerine şirketler formül değiştiriyor...



Milliyet'in haberine göre, dünyanın en ünlü gazlı içecek markaları Coca Cola ve Pepsi kendilerine yöneltilen ‘kanserojen madde kullanıyorlar’ suçlaması üzerine formül değişikliğine gitmeyi kararlaştırdı. Markalar California eyaleti yasalarında içeceklerde bulunan 4-metilimidazol adlı maddenin kanserojen sayılması nedeniyle formül değişikliğine gitti. Dev firmalar, uyarı almamak için değişiklik yaptıklarını ancak kanserojen suçlamalarını kabul etmediklerini açıkladı.

Tadı değişmeyecek

Şimdilik sadece California’da piyasaya sürülen yeni içecekler, ‘karamel rengin verilmesi sırasında kanserojen 4-methylimidazole maddesinin açığa çıktığı’ suçlaması nedeniyle değiştirildi. Formülü yenilenen renk verme yönteminin içeceğin tadını ve görünüşünü değiştirmeyeceğini söyleyen yetkililer, müşterilerin de aradaki farkı anlamayacağını belirtti.

Gazlı içecek piyasasının yüzde 90’ına sahip olan Coca Cola ve Pepsi’nin kararı Amerikan Meşrubat Derneği tarafından da doğrulandı. Dernek yetkilileri, “Müşteriler değişikliği farketmeyecek. İçeceklerde hiçbir sağlık tehdidi de bulunmuyor” açıklamasını yaptı. Coca Cola yetkilisi Diana Garza-Ciarlante, “Bu değişim, önceden bir sağlık tehdidi bulunduğunu doğrulamıyor. Biz sadece markanın bu tip tartışmaların odağında olmaması için değişiklik kararını aldık” dedi. Yakında California dışındaki eyaletlere de yayılacağı belirtilen uygulamada içeceklere karamel rengini vermesi için karıştırılan şeker ve amonyak yerine henüz açıklanmayan başka bir pişirme tekniği denenecek.



Değişiklik kararı ABD’de bulunan tüketici hakları derneği ‘Kamu Yararına Bilim Merkezi’nin (CSPI), Coca Cola ve Pepsi gibi dev içecek markalarına savaş açmasından sonra alındı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) bir mektup yazan dernek, içeceklere kahverengi rengini vermeye yarayan karamelin, fareler üzerinde yapılan testler sonucunda karaciğer, akciğer ve tiroid kanserlerine yol açtığını öne sürmüşü. Dernek, karameli üretmek için şeker ve amonyağın karıştırılması sonucunda 2-methylimidazole ve 4-methylimidazole adlı kanserojen maddelerin açığa çıktığını iddia etmişti. FDA da olay üzerine bir soruşturma başlatacağını açıklamıştı.