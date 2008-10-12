Kanserliler umuda koştu

"Terry Fox Umut Koşusu" başlıyor

Kanada Büyükelçiliği ile Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen koşu öncesi konuşan Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mark Bailey, kanser araştırmalarının simgesi olan Terry Fox'un, araştırmalara destek sağlamak amacıyla takma bacağıyla koştuğunu anımsattı.Bu etkinliğin kanser araştırmaları için önemli destek sağladığını kaydeden Bailey, kanseri yok etmek için güç birliği yapılması gerektiğini dile getirdi.Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk ise bugüne kadar düzenlenen koşular sayesinde kanser araştırmasını destekleme şansı bulduklarını kaydetti.Yaklaşık 15 yıldır düzenledikleri etkinliği, son 10 yıldır ODTÜ'de yapıldığını anlatan Kutluk, bugüne kadar toplanan bağışlarla 30 kanser araştırmasını desteklediklerini ve bunların uluslararası dergilerde yayımlandığını belirtti. Kutluk, "Artık kanserin tarihin derinliklerine gömülebilen bir hastalık olduğunu biliyoruz. Yüzde 43'ü önlenebilir. Rahim, prostat, bağırsak ve meme kanserinde erken tanı çok önemli. Ama dünyada her yıl 11 milyon, Türkiye'de 150 bin kişi kansere yakalanıyor. Biz böyle çalışmaya devam edersek bu hastalığı tarihe gömeceğiz" diye konuştu.Kanserin yok edilebilir bir hastalık olduğunu göstermek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirten Kutluk, Terry Fox'un bir dünya vatandaşı olduğunu ve Fox'un rüyasının bu koşularla sürdüğünü ifade etti.ODTÜ Rektörü Ahmet Acar ise Fox'un kanser araştırmalarına katkı ve motivasyon sağladığını dile getirdi.Yarışma niteliği taşımayan, sadece bağış toplamak amacıyla düzenlenen koşuya, katılan 300 yarışmacıdan bazıları da bisikletle eşlik etti.Koşunun yapıldığı alanda kurulan stantlarda satılan yiyecek, içecek ve hediyelik eşya gibi ürünlerden toplanan gelirler, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu’nun desteklediği kanser araştırmaları için kullanılacak.1977 yılında henüz 18 yaşındayken kemik kanseri tanısı konulan ve bunun sonucunda bir bacağı dizinden kesilen Kanadalı Terry Fox, bu hastalığı yenmenin yolunun kanser araştırmalarında olduğuna inandı ve bu araştırmalara destek sağlamak amacıyla koşmaya karar verdi.Terry Fox, takma bacağına rağmen 12 Nisan 1980'de "Umut Koşusu"na başladı ve sonraki 143 gün boyunca günde ortalama 42 kilometre koşmayı başardı. Hastalığın akciğerlerine yayılması nedeniyle 1 Eylül 1980'de koşusunu kesmek zorunda kalan Terry Fox, 28 Haziran 1981'de hayatını kaybetti.Ölümünden sonra bir efsane olan Terry Fox'un anısına her yıl birçok ülkede "Umut Koşusu" düzenleniyor ve sağlanan gelirin tamamı kanser araştırmalarına harcanıyor.