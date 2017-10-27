Kanserli çocuktan çocuklar için özel tasarım serum askılıkları

İstanbul, 27 Ekim (DHA) - İlk kez dört yaşındayken kanser teşhisi konulan lise öğrencisi Nick Konkler, yeni icadıyla diğer kanserli çocukların hayatını biraz daha kolaylaştırdı.

Çocuklar da dahil olmak üzere, bütün kanser hastaları günün büyük bir çoğunluğunda serum askısına

bağlı olarak yaşıyor. Bu hastalardan biri olan lise öğrencisi Konkler, bütün boş vaktini Auburn

Riverside Lisesi\'ndeki teknoloji sınıfında geçirerek serum askılarına bir yenilik getirdi.

Konkler, Mary Bridge Çocuk Hastanesi\'ndeki seruma bağlı çocukların daha rahat hareket edebilmeleri için, serum askılarına monte edilebilen ve altında tekerlekleri olan \"nilüfer yaprağı\" şeklinde bir düzenek tasarladı.

Nick Konkler\'in, Şubat ayında 17 yaşındayken ölümünden sonra, Auburn Riverside Lisesi\'ndeki sınıf arkadaşlarının \"nilüfer yaprağı\" projesini devam ettirdiler.

Öğrenciler tarafından tasarlanan bütün düzenekler el yapımı olup, şu ana kadar bitirilen 51 adet düzeneğin Mary Bridge Çocuk Hastanesi ve Seattle Çocuk Hastanesi\'ne gönderildi. (Fotoğraflı)