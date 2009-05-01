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Sağlık

Kanserli çocuklara psikolojik destek sağlanmalı

Kanserli çocukların tedavisinin her aşamasında hemşire olmasına dikkat edilmeli.

01 Mayıs 2009 03:00

Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Sağlık Yüksekokulunca yürütülen çalışmada, kanserli çocukların tedavisinin her aşamasında hemşirenin olmasının önemine dikkat çekildi.

OMÜ Samsun Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serap Sezgin yaptığı açıklamada, kanserin tıbbi ve fiziksel bir hastalık olmasının yanı sıra ruhsal ve psikososyal açıdan birçok sorunu kapsayan bir olgu olduğunu söyledi.

Samsun Sağlık Yüksekokulu olarak "Kanserli çocukların yaşadıkları psikososyal problemler ve hemşire yaklaşımları" konulu çalışma yaptıklarını ifade eden Sezgin, çalışma sonucunda, kanserli çocukların tedavisinde her yönüyle hemşirelik bakımıyla bir bütün olma zorunluluğunun olduğunun ortaya konulduğunu ifade etti.

Kanser hastalığının çocuğun yaşamında yarattığı değişime, yaşına, kişiliğine, bulunduğu koşullara göre farklılık gösterebildiğini kaydeden Sezgin, şöyle konuştu:

"Kanser, psikolojik güçlük ve bozukluklara yol açma potansiyeli en yüksek hastalık gruplarındandır. Bunun nedenleri arasında tedavi nedeniyle saçların kaybı, fiziksel yeteneklerin kısıtlanması, yaşam tarzının değişmesi gibi etkenler rol oynamaktadır. Bu nedenle kanserde psikolojik tedavi, tedavinin bütünleyici ve ayrılmaz bir parçası olup hastalığın fiziksel tedavisini tamamlamaktadır. Bunun için tedavi süresince kanser tedavisi gören çocuklara psikolojik destek sağlanmalıdır."

Bu nedenle hastalığın her evresinde hemşirenin olmasının tedavi açısından önemli olduğunu belirten Sezgin, "Çünkü hemşire, hastalığın tanı, tedavi, rehabilitasyon ve çocuğun tekrar topluma geri dönmesi sırasında gerekli bakımın ve desteğin sağlanmasından sorumludur" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Sezgin, çalışmada hemşirenin çocuğun ve ailesinin kanserle yaşamalarına ve yaşamlarının niteliğini fiziksel ve psikolojik yönden geliştirmelerine yardımcı olmasının önemli bir olgu olarak ortaya çıktığını bildirdi.

(AA)

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