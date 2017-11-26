Kanserli çocuklar için voleybol oynadılar

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- MİLLİ atlet Merve Aydın ve oyuncu Seda Demir, kanserli çocuklar için voleybol maçı oynadı. Aydın, “Kanser benim derin bir yaram. Konu çocuklar olunca çok hassas oluyorum” dedi.

Milli Atlet Aydın ve oyuncu Seda Demir, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Trabzonsporlular Kulübü’nün çağrısı üzerine geliri kanser tedavisi için İstanbul’a gelen ailelerin kullanımı için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) tarafından Pendik’te inşa edilen Aile Evi’ne bağışlanmak üzere ‘Ünlüler’ takımında forma giyerek voleybol maçında oynadılar. İdmanocağı bayan voleybol takımı ve ünlüler karması kanserli çocuklar için İÜ Avcılar Kampusu’ndeki Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynanan ve berabere biten karşılaşma ardından bir izleyiciye kura sonucu Trabzonspor forması hediye edildi.

KANSERLİLERE UMUT KENDİSİ İÇİN ŞANS DİLEDİ

Önümüzdeki günlerde Survivor’a katılacak isimlerden biri olan Merve Aydın kendisini sevenlerden destek ve dualarını esirgememelerini istedi. Milli atlet Aydın, voleybol maçı ile ilgili şunları söyledi:

“Böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer aldığım için çok mutluyum. Arkadaşlarıma da beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Kanser, benim derin bir yaram. Konu çocuklar olunca çok hassas oluyorum bu konuda. Böylesine güzel bir organizasyon içinde yer aldığım için çok teşekkür ediyorum. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) için düzenlenen bir organizasyondu Ben bir atletim. Ama oynadım aslında performans açısından kendimi o kadar kötü bulmadım açıkçası.”



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